Протесты в Иране⁠,
0

Сенатор Грэм назвал большую угрозу, чем ответ Ирана на тотальную атаку

Сюжет
Протесты в Иране
Сенатор призвал «сдержать слово», данное Трампом, о поддержке протестующих во время массовых протестов в Иране. По его мнению, это менее приемлемый вариант, чем обмен ударами между странами
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Если США не помогут иранцам, которым обещали поддержку во время массовых протестов, это превысит угрозы безопасности из-за возможных действий Ирана против американских сил в регионе. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, трансляцию на YouTube вел Fox News.

«Могут ли пострадать наши солдаты в регионе? Безусловно. Может ли Иран ответить, если мы предпримем тотальную атаку? Безусловно. Я думаю, риск, связанный с этим, гораздо меньше, чем риск, связанный с тем, что вы моргнете, выдернете вилку и не поможете людям, как вы обещали», — рассказал сенатор.

Грэм напомнил, что власти США «просили их выходить на улицы, продолжать протестовать, [говорили] «помощь в пути». «Мы должны держать слово», — подчеркнул он.

США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом»
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

С поддержкой к протестующим иранцам обращался в середине января президент США Дональд Трамп. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — написал он.

Массовые протесты в Иране начались в конце прошлого года. 8 января на фоне беспорядков правительство Ирана отключило интернет и мобильную связь в стране. По данным иранских властей, в результате протестов погибли около 3 тыс. человек. При этом журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников иранского Минздрава, знакомых с закрытой статистикой, сообщал, что во время беспорядков 8 и 9 января погибли около 30 тыс. человек. Трамп угрожал Ирану сильными ударами из-за жестокого подавления протестов.

Разногласия Ирана и США в том числе касаются опасений с американской стороны ядерного усиления Ирана. 7 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана, которые были посвящены вопросам ядерной программы. После переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна продолжит обогащать уран в мирных целях. Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что США планируют усилить экономическое давление на Тегеран в части продажи нефти Китаю, куда идет 80% поставок.

Трамп неоднократно говорил, что распорядился направить в сторону Ирана «большую армаду». 13 февраля The New York Times писала об отправке на Ближний Восток еще одного авианосца США, который должен стать третьим по счету.

