Как прошел первый день переговоров по Украине и кто там появился. Главное

Накануне в Женеве завершился первый день переговоров России, США и Украины. Формат дискуссий был как двусторонним, так и трехсторонним, эти встречи были напряженными, сообщил источник РБК. 18 февраля переговоры продолжатся

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

17 февраля Женеве завершился первый этап двухдневных переговоров России, США и Украины. Встреча продолжалась шесть часов в отеле InterContinental, большая ее часть носила закрытый характер, в открытой принял участие министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. В российском МИДе отмечали, что участники договорились «работать в режиме тишины, не допуская утечек».

Источник РБК в российской переговорной группе сообщил, что встречи в Женеве «носили как двусторонний, так и трехсторонний характер». «Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Были очень напряженными», — сказал он, добавив, что переговоры продолжатся 18 февраля.

Журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что в первый день переговоры в политической группе «зашли в тупик» из-за позиций, представленных со стороны российской делегации. В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «существенном прогрессе», к которому привели усилия Вашингтона. По его словам, делегации России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

Берн и другие европейские страны не были заявлены участниками переговоров, при этом за ними наблюдали представители Великобритании, Германии, Франции и Италии. Как уточнили источники AFP, речь идет советниках лидеров стран ЕС, в том числе немецкого канцлера Фридриха Мерца. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что отдельно встретился с представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости) Первые кадры с консультаций (Фото: rian_ru / Telegram) Фото: umerov_rustem / Telegram

В предыдущий раз Россия, Украина и США встречались в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

Что известно о составе делегаций

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский (он представлял Россию на переговорах в 2022 году и в раунде стамбульских встреч 2025 года, но во встречах в Абу-Даби не участвовал). Также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков, который представлял российскую сторону на переговорах в ОАЭ. В этот раз переговорная группа работает в более широком составе — как писали ТАСС и «РИА Новости», она состоит из 15–20 человек.

В Женеву прибыл также спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев — как сообщили в Кремле, «он работает по отдельному треку», в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Украину представляют глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

От Соединенных Штатов во встрече участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В Женеве они же участвовали в переговорах о ядерной сделке с Ираном.

Что обсуждают в Женеве

Кремль сообщал, что в отличие от ОАЭ, где речь шла о вопросах безопасности, в Швейцарии будет затронут более широкий спектр тем, «включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем». «РИА Новости» и ТАСС передавали со ссылкой на источники, что обсуждаться будут военные, политические и гуманитарные вопросы, тема Запорожской АЭС и энергетическое перемирие.

Украинская сторона хочет сосредоточиться на гарантиях для Киева после завершения боевых действий. «Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», — говорил Зеленский. Умеров сообщал, что Киев планирует поднять вопрос о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Чего ждут стороны от переговоров

Результаты встреч должны соответствовать рамкам, созданным на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам замминистра, на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин достигли принципиальных пониманий о путях урегулирования. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что компромиссы не могут касаться «ключевых, базовых принципов, от которых зависят жизнь государства и, самое главное, жизнь миллионов людей».

Зеленский в преддверии переговоров заявил, что США рассчитывают добиться завершения конфликта до начала лета, и не исключил, что Вашингтон будет давить на стороны для решения этого вопроса. Американский госсекретарь Марко Рубио это опроверг и назвал Соединенные Штаты «единственной страной на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны на переговорных условиях». В то же время Трамп призвал Украину побыстрее проявить сговорчивость.

Как прошли предыдущие переговоры в ОАЭ

Все три стороны назвали переговоры в Абу-Даби конструктивными. Россия и Украина договорились об обмене пленными, он прошел по формуле «157 на 157». Кроме того, Москва и Вашингтон условились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами, сообщили в европейском командовании Вооруженных сил США.

В то же время решить фундаментальные противоречия не удалось. Как сообщило Politico, переговорщики согласовали, как установить прекращение огня и какой может быть демилитаризованная зона после перемирия, однако не договорились насчет территориального вопроса. Россия требует, чтобы ВСУ ушли из неподконтрольной ей части Донбасса, Украина это требование отвергает, предлагая исходить из нынешней линии соприкосновения.