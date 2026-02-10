 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Следствие после вскрытия разрешило похоронить бывшую жену Галицкого

Алия Галицкая
Алия Галицкая (Фото: Суды общей юрисдикции Московской области)

После смерти в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) Алии Галицкой, бывшей жены основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщил адвокат умершей Дмитрий Емельянов, передает «РИА Новости».

«После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят», — пояснил адвокат.

Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены
Общество
Александр Галицкий

Галицкую арестовали 6 февраля до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. По данным следствия, женщина угрожала предпринимателю распространением позорящей информации, а также сведений, которые могли бы нанести существенный ущерб его правам и интересам.

8 февраля Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания Истры, где ожидала этапирования в СИЗО. При ней была найдена предсмертная записка.

«Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)», — написала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и журналистка Ева Меркачева

9 февраля Галицкого вызвали на опрос по факту самоубийства бывшей жены. После опроса его отпустили, уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК (доведение до самоубийства), возбуждено не было.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Александр Галицкий жена самоубийство судмедэкспертиза захоронение
Материалы по теме
Адвокат Галицкого рассказала, кого его экс-жена обвинила в самоубийстве
Общество
Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены
Общество
Адвокат Галицкого сообщила, что его брак с Алией признан недействительным
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09