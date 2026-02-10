Следствие после вскрытия разрешило похоронить бывшую жену Галицкого
После смерти в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) Алии Галицкой, бывшей жены основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщил адвокат умершей Дмитрий Емельянов, передает «РИА Новости».
«После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят», — пояснил адвокат.
Галицкую арестовали 6 февраля до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. По данным следствия, женщина угрожала предпринимателю распространением позорящей информации, а также сведений, которые могли бы нанести существенный ущерб его правам и интересам.
8 февраля Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания Истры, где ожидала этапирования в СИЗО. При ней была найдена предсмертная записка.
«Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)», — написала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и журналистка Ева Меркачева
9 февраля Галицкого вызвали на опрос по факту самоубийства бывшей жены. После опроса его отпустили, уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК (доведение до самоубийства), возбуждено не было.
