Следствие после вскрытия разрешило похоронить бывшую жену Галицкого

Алия Галицкая (Фото: Суды общей юрисдикции Московской области)

После смерти в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) Алии Галицкой, бывшей жены основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщил адвокат умершей Дмитрий Емельянов, передает «РИА Новости».

«После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят», — пояснил адвокат.

Галицкую арестовали 6 февраля до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. По данным следствия, женщина угрожала предпринимателю распространением позорящей информации, а также сведений, которые могли бы нанести существенный ущерб его правам и интересам.

8 февраля Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания Истры, где ожидала этапирования в СИЗО. При ней была найдена предсмертная записка.

«Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими)», — написала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и журналистка Ева Меркачева

9 февраля Галицкого вызвали на опрос по факту самоубийства бывшей жены. После опроса его отпустили, уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК (доведение до самоубийства), возбуждено не было.