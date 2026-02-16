 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT

Требование уполномоченных органов о блокировке нейросети ChatGPT в Роскомнадзор не поступало, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали», — говорится в сообщении.

Как в России ограничивали работу WhatsApp, Telegram и других сервисов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о диалоге с Telegram, сказав, что пока ничего нового добавить не может, несмотря на появившиеся ранее сообщения о контакте мессенджера с ведомством. До этого Роскомнадзор подтвердил, что вводит «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

Первой западной страной, которая ограничила использование ботом ChatGPT данных пользователей, стала Италия. Ведомство по защите персональных данных приняло решение весной 2023 года после утечки данных.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Роскомнадзор блокировка ChatGPT
Материалы по теме
Telegram за сутки заблокировал более 200 тыс. групп и каналов
Технологии и медиа
Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора
Общество
Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39