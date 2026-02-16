Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT

Требование уполномоченных органов о блокировке нейросети ChatGPT в Роскомнадзор не поступало, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения о диалоге с Telegram, сказав, что пока ничего нового добавить не может, несмотря на появившиеся ранее сообщения о контакте мессенджера с ведомством. До этого Роскомнадзор подтвердил, что вводит «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

Первой западной страной, которая ограничила использование ботом ChatGPT данных пользователей, стала Италия. Ведомство по защите персональных данных приняло решение весной 2023 года после утечки данных.