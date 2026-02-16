 Перейти к основному контенту
Рябков предостерег Запад от попыток «запереть» российский флот

Рябков: «эксперименты» с попытками «запереть» российский флот плохо закончатся
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Попытки западных стран «запереть» российский флот могут иметь последствия для самих инициаторов, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на презентации специального выпуска журнала «Русская мысль».

Дипломат отметил, что у Военно-морского флота России есть опыт в проведении мероприятий по защите свободы судоходства.

«Если кто-то исходит из того, что можно дальше проводить «эксперименты», то это может плохо кончиться непосредственно для экспериментаторов», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Замглавы МИДа подчеркнул, что количество стран, которые входят в состав Евросоюза, «не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре».

Макрон призвал задерживать российские танкеры для срыва поставок нефти
Политика
Фото:David Ryder / Getty Images

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писал, что министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые, как считают на Западе, связаны с российским теневым флотом.

13 февраля Украина ввела санкции против 91 морского судна. В указе президента страны Владимира Зеленского утверждается, что Россия использовала данные суда для перевозки нефти и нефтепродуктов из российских портов в третьи страны в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что попытки нанести Москве «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам. По его словам, они коснутся тех, кто пытается «нагадить».

