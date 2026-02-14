 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал об обсуждении Европой захвата танкеров «теневого флота»

Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые, как считают на Западе, связаны с российским «теневым флотом». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Встреча группы из 10 стран с общими обязательствами в Северной Атлантике и Балтийском море прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Агентство отметило, что собрание подчеркнуло растущую готовность Европы делать больше для того, чтобы добиться сокращения доходов России.

Вместе с министром обороны Великобритании на встрече присутствовал глава Вооруженных сил страны Ричард Найтон. Он представил варианты действия в отношении танкеров, в том числе совместные операции по захвату, рассказал на условиях анонимности источник Bloomberg.

В какой степени США будут вовлечены в этот процесс — неясно, продолжил один из собеседников издания. Он предположил, что с Вашингтоном будет «некоторая координация».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью после встречи заявил, что страны, «предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие государства могут принять меры». При этом он уточнил, что конкретное решение требует дополнительного обсуждения. Некоторые страны сохраняют осторожность, так как боятся эскалации, сказал Певкур.

Президент России Владимир Путин в июне 2025 года заявлял, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».

Материал дополняется

Авторы
Романов Илья
