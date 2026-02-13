Зеленский ввел санкции против 91 судна «теневого флота» России
Украина ввела санкции против 91 морского судна так называемого «теневого флота» России, соответствующий указ подписать украинский президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса президента.
В указе утверждается, что Россия использовала эти суда для перевозки нефти и нефтепродуктов из российских портов в третьи страны в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств.
Под санкции попали суда под флагами около 20 стран. Среди них лишь один российский, остальные — флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонга, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.
Украина передаст этим государствам информацию о введении санкций и будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях, уточняется в документе. 27 судов из этого списка уже находятся под санкциями США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Украина планирует продолжить работу над введением санкций против оставшихся 64 судов.
Евросоюз в настоящее время также работает над новым 20-м пакетом санкций против России. Ограничения, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предполагают, в частности, полный запрет на морских услуг, связанных с поставками российской нефти. Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640.
ЕС также ограничит приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.
Кроме этого, блок планирует впервые включить порты третьих стран — в Индонезии и Грузии.
Москва считает санкции незаконными и обещала дать ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому «теневому флоту», — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — говорил президент России Владимир Путин.
