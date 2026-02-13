Зеленский ввел санкции против 91 судна «теневого флота» России

Украина считает, что эти суда использовались для перевозки нефти из российских портов в третьи страны в обход санкций. Под санкции попали суда под флагами около 20 стран, среди которых лишь один российский

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Украина ввела санкции против 91 морского судна так называемого «теневого флота» России, соответствующий указ подписать украинский президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса президента.

В указе утверждается, что Россия использовала эти суда для перевозки нефти и нефтепродуктов из российских портов в третьи страны в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств.

Под санкции попали суда под флагами около 20 стран. Среди них лишь один российский, остальные — флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонга, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Украина передаст этим государствам информацию о введении санкций и будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях, уточняется в документе. 27 судов из этого списка уже находятся под санкциями США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Украина планирует продолжить работу над введением санкций против оставшихся 64 судов.

Евросоюз в настоящее время также работает над новым 20-м пакетом санкций против России. Ограничения, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предполагают, в частности, полный запрет на морских услуг, связанных с поставками российской нефти. Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640.

ЕС также ограничит приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.

Кроме этого, блок планирует впервые включить порты третьих стран — в Индонезии и Грузии.

Москва считает санкции незаконными и обещала дать ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому «теневому флоту», — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — говорил президент России Владимир Путин.