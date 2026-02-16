Рябков назвал дату вылета российской делегации в Женеву
Российская делегация отправляется в Женеву вечером в понедельник, 16 февраля, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже», — сказал он.
Рябков добавил, что без соблюдения этих условий на переговорах не удастся достичь успехов.
Материал дополняется
