Рябков назвал дату вылета российской делегации в Женеву

Российская делегация вылетит на переговоры в Женеве вечером в понедельник

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Российская делегация отправляется в Женеву вечером в понедельник, 16 февраля, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже», — сказал он.

Рябков добавил, что без соблюдения этих условий на переговорах не удастся достичь успехов.

Материал дополняется