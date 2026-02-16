«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве
Продолжительность трехсторонних переговоров в Женеве по Украине пока не определена, сообщил источник «РИА Новости».
«Начало завтра (вторник, 17 февраля. — РБК), как долго [продлятся] — неизвестно», — сказал собеседник госагентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры пройдут 17-18 февраля. По данным источника ТАСС, они состоятся в женевском отеле InterContinental.
Кремль уточнял, что на переговорах будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Материал дополняется
