Военная операция на Украине⁠,
0

Прага заявила о поставке Киеву 4,4 млн снарядов

Павел: Киев получил около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Андриенко / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Киев получил около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов в рамках инициативы Чехии по поставкам, сообщил президент Петр Павел в интервью изданию Odkryto.

«За все время с момента создания инициатива обеспечила поставку в Украину около 4 млн 400 тыс. единиц крупнокалиберных боеприпасов. Только за прошлый год — почти 2 млн», — сказал Петр Павел.

Чешский президент назвал процесс «чрезвычайно успешным», заявив, что того же мнения придерживаются по меньшей мере 15 стран, финансово поддержавших его. По его словам, инициатива обеспечила Украине более 50% всех крупнокалиберных боеприпасов «в последнее время». «Она была жизненно важной для Украины. И остается такой и сейчас, поскольку альтернативы ей пока нет», — подчеркнул Петр Павел.

Он подчеркнул, что без таких поставок Украина не смогла бы эффективно вести оборону, так как «без гарантированного и предсказуемого снабжения боеприпасами невозможно эффективно планировать защиту».

США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины
Политика

Чехия внесла в инициативу первоначальный импульс и ноу-хау, объединив партнеров, собрав финансирование, наладив механизмы и логистику, подчеркнул политик.

Чехия в марте 2024 года запустила инициативу по поставкам боеприпасов Киеву, закупая их в третьих странах, после того, как Украина столкнулась с нехваткой снарядов. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, к концу августа 2025 года Украина в рамках чешской инициативы получила уже более 2,5 млн снарядов.

11 февраля Reuters сообщил, что чешская инициатива столкнулась с нехваткой средств: из запланированных €5 млрд удалось собрать лишь €1,4 млрд. До того, в январе 2026 года чешское правительство сообщило, что Прага сможет продолжить искать снаряды для Киева, если другие страны согласятся профинансировать программу.

Россия осуждает поставки оружия и боеприпасов Украине.

Софья Полковникова
Украина Чехия снаряды
