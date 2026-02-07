 Перейти к основному контенту
0

США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины

В США решили оштрафовать Northrop Grumman и Global Military Products за задержку поставок боеприпасов для Украины. Проверка Пентагона выявила просрочки до 18 месяцев и неэффективное выполнение контрактов

Армия США планирует взыскать штрафы с американских компаний Northrop Grumman Corp. и Global Military Products Inc. за просроченные поставки артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление армейского командования по контрактам.

Решение принято по рекомендациям из доклада генерального инспектора Пентагона, в документе предложено наложить штрафы на сумму около $1,1 млн за задержку поставок крупнокалиберных снарядов — некоторые контракты сорвались на срок до 18 месяцев. При этом армия пока не разглашает, какая доля взысканий придется на каждую компанию.

В своем заявлении командование подчеркивает приверженность принципу ответственности подрядчиков и надзору за исполнением оборонных контрактов. Глава отдела закупок Брент Ингрэм отметил, что корректирующие меры уже предпринимаются, включая требования о возмещении убытков.

Контракты на поставку боеприпасов были заключены в 2022 году в рамках инициативы администрации США по поддержке Украины. Всего, по данным аудиторов, рассматривалось семь контрактов на сумму $1,9 млрд, из которых пять, по выводам проверяющих, выполнялись неэффективно и с нарушениями сроков.

Проверка также выявила неисполненные заказы армии на сумму $907 млн, которые могут быть частично отменены. Представители Northrop Grumman и Global Military Products отказались от комментариев.

Хегсет объяснил ожирением и глупостью проблему с набором в армию США
Общество
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что крупные американские оборонные компании должны ускорить разработку и производство оружия или «исчезнуть», министр объявил о новой эре конкуренции в этой сфере.

Хегсет также предложил новым компаниям вступить в конкуренцию с такими крупными оборонными подрядчиками, как Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing.

Financial Times (FT) писала, что консолидация производств, вызванная сокращением бюджета Пентагона после холодной войны, сократила число основных подрядчиков оборонного ведомства с 51 в 1990 году до всего лишь пяти компаний в настоящее время. Эти корпорации доминируют в производстве оружия и других технологий для армии США.

Москва осуждает военную помощь Киеву. При этом, несмотря на то, что гонка вооружений идет, Россия не заинтересована в дальнейшем ее «подстегивании», говорил президент Владимир Путин.

