Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал о нехватке денег в чешской программе по снарядам для ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Чешская программа по закупке снарядов для армии Украины сталкивается с нехваткой финансирования: пока удалось собрать лишь €1,4 млрд из €5 млрд, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Сейчас на мировом рынке доступны к покупке боеприпасы на €16 млрд, уточняет агентство. НАТО нацелено снабдить Украину артиллерийскими снарядами и готово потратить на их закупку €5 млрд.

К началу 2024 года Украина столкнулась с острым дефицитом боеприпасов. Чехия объявила о планах найти необходимое количество боеприпасов, закупая их в третьих странах.

Прага планировала стать посредником при сборе боеприпасов в пользу Киева. Снаряды должны были быть собраны в том числе из арсеналов стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Прага озвучила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. калибра 122 мм) для Украины.

По оценкам Boomberg, ВСУ в 2024 году для продолжение боевых действий требовалось 200 тыс. снарядов ежемесячно.

Российские власти требуют от западных стран прекратить снабжение ВСУ.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Украина поставки оружия Чехия
