Мошенники усовершенствовали схему обмана под видом курьерской доставки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники изменили схему обмана россиян под видом курьерской доставки и начали использовать личные данные отправителей, сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Схема стала «эмоциональнее», отметили в полиции. Теперь мошенники звонят жертвам от имени родственников. Для правдоподобности злоумышленники могут перечислить их личную информацию: имена, фамилии, город, фото из социальных сетей. Как пояснили в управлении, такой способ помогает преступникам получить смс с кодом, который предоставит им доступ к аккаунту на Госуслугах, данные карт и счетов, а также персональную информацию.

Полиция призывает игнорировать таких «курьеров» и «службы доставки». Если возникают сомнения, следует связаться с родственником и узнать, действительно ли он отправлял посылку. «Никому не диктуйте коды из SMS — ни курьерам, ни «службе поддержки», ни «банку», который сам вам написал или позвонил», — подчеркнули в управлении.

Если же человек передал данные мошенникам, то необходимо срочно поменять пароли, зайти на Госуслуги и проверить, не совершались ли подозрительные действия с аккаунта, а также связаться с банком, чтобы при необходимости заблокировать карты.

Ранее мошенники изобрели новую схему обмана. Они начали звонить людям и предлагать доставку подарка ко дню рождения. В ходе разговора злоумышленники не называют имя отправителя, а сообщают «код посылки» и просят продиктовать пришедший код в смс для проверки. Таким образом они получают доступ к личным данным жертвы.