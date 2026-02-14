 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мошенники усовершенствовали схему обмана под видом курьерской доставки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники изменили схему обмана россиян под видом курьерской доставки и начали использовать личные данные отправителей, сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Схема стала «эмоциональнее», отметили в полиции. Теперь мошенники звонят жертвам от имени родственников. Для правдоподобности злоумышленники могут перечислить их личную информацию: имена, фамилии, город, фото из социальных сетей. Как пояснили в управлении, такой способ помогает преступникам получить смс с кодом, который предоставит им доступ к аккаунту на Госуслугах, данные карт и счетов, а также персональную информацию.

В Санкт-Петербурге задержали мошенников, использовавших сим-боксы
Общество

Полиция призывает игнорировать таких «курьеров» и «службы доставки». Если возникают сомнения, следует связаться с родственником и узнать, действительно ли он отправлял посылку. «Никому не диктуйте коды из SMS — ни курьерам, ни «службе поддержки», ни «банку», который сам вам написал или позвонил», — подчеркнули в управлении.

Если же человек передал данные мошенникам, то необходимо срочно поменять пароли, зайти на Госуслуги и проверить, не совершались ли подозрительные действия с аккаунта, а также связаться с банком, чтобы при необходимости заблокировать карты.

Ранее мошенники изобрели новую схему обмана. Они начали звонить людям и предлагать доставку подарка ко дню рождения. В ходе разговора злоумышленники не называют имя отправителя, а сообщают «код посылки» и просят продиктовать пришедший код в смс для проверки. Таким образом они получают доступ к личным данным жертвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники мошенничество курьер полиция
Материалы по теме
Мошенники начали использовать телефоны россиян в качестве банковских карт
Общество
Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников
Общество
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде участием россиянина Спорт, 13:15
Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов Спорт, 13:12
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:10
Рябков заявил о возможности БРИКС ответить на любое «отключение» США Политика, 13:10
Синоптики рассказали, ждать ли москвичам второго потепления в феврале Политика, 12:57
Мошенники усовершенствовали схему обмана под видом курьерской доставки Общество, 12:53
«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене Политика, 12:40
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Кто такой фигурист Шайдоров, который сенсационно выиграл Олимпиаду 12:35
Как Малинин потерпел сенсационное поражение на Олимпиаде. Фотогалерея Спорт, 12:18
Варшава сообщила о повреждении электрокабеля между Польшей и Швецией Общество, 12:17
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Слуцкая фразой «такого не видели» оценила прокат Гуменника на Олимпиаде Спорт, 12:11
Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа Политика, 12:08