Россиянам назвали признаки взломанного аккаунта в соцсетях и мессенджерах
Россиянам назвали признаки взломанных мошенниками аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, позволяющие понять, что от имени человека пишет злоумышленник. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
В ведомстве отметили, что эта мошенническая схема опасна уверенностью жертвы в том, что ей пишет друг или коллега. Целью злоумышленников, как правило, является заставить знакомых жертвы сделать денежный перевод, переслать коды из СМС-сообщений, установить приложение или перейти по фишинговой ссылке.
Среди признаков, позволяющих распознать мошенников, в МВД назвали странные просьбы, непривычный стиль общения, подозрительные ссылки файлы, просьбы не звонить и повышенную активность в нетипичное время.
Для проверки подлинности аккаунта киберполиция советует сменить канал связи или ответить с заведомо неверной информацией, которую злоумышленник не знает и не сможет поправить. Также можно сделать паузу в переписке — мошенники часто торопят свою жертву. Дополнительно можно попросить человека уточнить какие-либо детали, о которых знает только он — имя вашего питомца или место вашей последней встречи.
Ранее в ведомстве рассказали, что при телефонном звонке мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников спецслужб. Также злоумышленники могут представиться сотрудниками ФинЦЕРТ Центробанка или Минцифры и попросить свою жертву перевести деньги на некий специальный счет, назвав его «безопасная онлайн-ячейка», «виртуальная карта» или «счет ЦБ».
Цель злоумышленников состоит в том, чтобы убедить жертву снять деньги с банковской карты и внести через банкомат на нужный счет. Иногда они предлагают направить своего курьера, чтобы он забрал наличные у обманутого человека.
