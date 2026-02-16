Вспышка на Солнце привела к крупному выбросу плазмы. Видео

Video

Утром 16 февраля на Солнце произошла сильная вспышка, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы, но при этом опасности для Земли не представляет, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Около восьми утра по московскому времени неожиданно зарегистрирована довольно сильная вспышка на Солнце. Пик излучения пришелся на 7:35 мск. Измеренный балл — M2.4», — написали исследователи.

Солнечная вспышка — это взрыв на Солнце, который происходит в результате высвобождения энергии, содержащейся в скрученных магнитных полях. Вспышки порождают поток радиации — от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. Ученые классифицируют солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения, от меньшего к большему: A, B, C, M, X. Каждый последующий класс примерно в десять раз мощнее предыдущего. Вспышки M-класса считаются средними, способными вызвать короткие перебои связи и небольшие магнитные бури.

Выброс плазмы в лаборатории назвали крупным, отметив, что событие рассматривается как случайное: повторных вспышек пока не возникало. Фоновое излучение вернулось на прежний низкий уровень.

Источник взрыва находился в области на обратной стороне Солнца. Ранее она себя никак не проявляла и до сегодняшнего дня считалось, что там ничего нет, пояснили в лаборатории.

Угрозы для Земли выброс не представляет, потому что проходит мимо нее, подчеркнули в сообщении.

13 февраля в ИКИ РАН сообщали, что вспышечная активность снизилась почти до нуля. Специалисты отмечали, что тогда на звезде остались лишь две активные области, размер которых составил 1,5 млн км.