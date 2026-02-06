Пятна на Солнце почти побили рекорд активности XXI века

У области на Солнце остались две вспышки до нового рекорда активности XXI века

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Группа пятен 4366 на Солнце почти побила рекорд активности XXI века — нужно произвести еще две вспышки, чтобы опередить результат области 3664. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

«Активной области 4366 остается произвести всего две вспышки уровня M (или X), чтобы побить рекорд активности XXI века, принадлежащий сейчас области 3664», — сказано в сообщении.

Астрономы также зафиксировали очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения. Всего выделяют пять основных классов: A, B, C, M и X. Вспышки классов A и B считаются слабыми и, как правило, не оказывают заметного влияния на Землю, а класса C — умеренными. Вспышки класса M считаются сильными, иногда приводят к радиопомехам и магнитным бурям. А самые мощные — класса X — способны вызывать серьезные геомагнитные возмущения, сбои связи и работы спутников.

Предыдущий рекордсмен произвел 64 вспышки. Сейчас в области 4366 зафиксировано 63 всплеска. Как подчеркнули в пресс-службе, группа пятен прекратила производить солнечные вспышки около 22:00 мск 5 февраля.

Позднее в лаборатории добавили, что активные центры на Солнце живут около недели. «У находящейся напротив Земли области 4366 остались примерно сутки на то, чтобы собрать энергию на последний взрыв и умереть», — отметили в публикации.