Активность вспышек на Солнце упала почти до нуля

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Вспышечная активность на Солнце снизилась почти до нуля с момента ухода области 4366 за горизонт. На звезде остались лишь две активные области, заслуживающие внимания. Их размер составляет 1,5 млн км. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Вспышечная активность, как и ожидалось, с уходом области 4366 за горизонт стремительно снижается. На Солнце остались только две стоящих упоминания активных области... Ни в одной из этих областей энергии нет — за последние 12 часов не произошло ни одной, даже самой слабой вспышки», — рассказали в лаборатории.

Ученые добавили, что главным вопросом остается то, упадет ли индекс активности до нуля. Причин для его подъема исследователи не обнаружили. В геомагнитной обстановке Земли сохраняются короткие возмущения, не имеющие объяснений. По данным ученых, геомагнитная обстановка в ближайшие сутки будет спокойной.

В последний раз, по данным лаборатории, нулевую солнечную активность зафиксировали в апреле 2024 года. Спустя месяц после этого произошел один из сильнейших всплесков солнечной активности, которая сопровождалась магнитной бурей высшего уровня. Буря такой мощности произошла впервые за 20 лет.

В начале февраля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса Х, которая достигла своего пика 3 февраля в 17:08 мск. Признаков выброса плазмы к Земле не обнаружили. Сама вспышка стала четвертым событием класса Х с начала 2026 года. Ранее подобные события регистрировали 18 января, 1 и 2 февраля.