0

Активность вспышек на Солнце упала почти до нуля

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Вспышечная активность на Солнце снизилась почти до нуля с момента ухода области 4366 за горизонт. На звезде остались лишь две активные области, заслуживающие внимания. Их размер составляет 1,5 млн км. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Вспышечная активность, как и ожидалось, с уходом области 4366 за горизонт стремительно снижается. На Солнце остались только две стоящих упоминания активных области... Ни в одной из этих областей энергии нет — за последние 12 часов не произошло ни одной, даже самой слабой вспышки», — рассказали в лаборатории.

Ученые добавили, что главным вопросом остается то, упадет ли индекс активности до нуля. Причин для его подъема исследователи не обнаружили. В геомагнитной обстановке Земли сохраняются короткие возмущения, не имеющие объяснений. По данным ученых, геомагнитная обстановка в ближайшие сутки будет спокойной.

В последний раз, по данным лаборатории, нулевую солнечную активность зафиксировали в апреле 2024 года. Спустя месяц после этого произошел один из сильнейших всплесков солнечной активности, которая сопровождалась магнитной бурей высшего уровня. Буря такой мощности произошла впервые за 20 лет.

На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности
Общество

В начале февраля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса Х, которая достигла своего пика 3 февраля в 17:08 мск. Признаков выброса плазмы к Земле не обнаружили. Сама вспышка стала четвертым событием класса Х с начала 2026 года. Ранее подобные события регистрировали 18 января, 1 и 2 февраля.

