Общество
0

На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности

На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности
Video

Один из самых сильных в XXI веке всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с начала февраля, внезапно завершился, «словно кто-то дернул рубильник», группа пятен 4366 перестала производить вспышки, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

По данным Института космических исследований, 4 и 5 февраля в области группы пятен 4366 было зафиксировано по 11 вспышек уровня M и X. Группе пятен нужно было произвести еще две вспышки, чтобы побить рекорд области 3664. «Вчера же, в пятницу (6 февраля. — РБК), это число резко упало до нуля, а сегодня, с началом выходных, график солнечной активности и вовсе выродился почти в прямую линию», — говорится в сообщении.

Пятна на Солнце почти побили рекорд активности XXI века
Общество

Ученые отмечают, что причина почти полной «стерильности» активного центра неизвестна. Несмотря на то что несколько крупных вспышек могли бы вызвать магнитные бури высшего уровня, на Земле наблюдались лишь слабые эпизодические возмущения. «Ударное воздействие вспышек было, судя по всему, нейтрализовано какими-то особенностями конфигурации активной области, в результате которых ни одна из вспышек не смогла сформировать и выбросить в космос крупное плазменное облако — почти неотъемлемый атрибут крупных событий, приход которого к Земле и выводит магнитное поле из равновесия», — предположили специалисты.

В институте отметили, что активная область 4366 останется в поле зрения Земли еще как минимум пять суток, сохраняя шансы побить рекорд столетия по числу сильных вспышек. Для этого группе пятен необходимо произвести еще две вспышки уровня M1.0.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения. Всего выделяют пять основных классов: A, B, C, M и X. Вспышки классов A и B считаются слабыми и, как правило, не оказывают заметного влияния на Землю, а класса C — умеренными.

Вспышки класса M считаются сильными, иногда приводят к радиопомехам и магнитным бурям. А самые мощные — класса X — способны вызывать серьезные геомагнитные возмущения, сбои связи и работы спутников.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Солнце Вспышки космос
