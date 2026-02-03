 Перейти к основному контенту
Общество
0

На Солнце произошла четвертая с начала года вспышка наивысшего класса

Балл вспышки составил Х1.5. Ученые уточнили, что признаков выброса плазмы к Земле пока не наблюдается. За 2026 год вспышки класса Х происходили три раза. В начале февраля ученые зафиксировали вспышку с рекордным баллом Х8.1
Фото: sdo.gsfc.nasa.gov
Фото: sdo.gsfc.nasa.gov

На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса Х — она достигла пика в 17:08 мск. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS).

Балл события составил X1.5. «На данный момент нет очевидных признаков выброса плазмы к Земле», — уточнили в лаборатории.

Вспышка стала уже четвертым событием класса Х за 2026 год. Ранее подобные события регистрировали 18 января и 1 февраля, а третья вспышка, которой был присвоен балл Х8.1, произошла накануне.

Ученые предупредили о «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни
Общество

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения. Выделяют пять основных классов: A, B, C, M и X. Вспышки классов A и B считаются слабыми и, как правило, не оказывают заметного влияния на Землю. Класс C также относится к умеренным событиям. Вспышки класса M являются сильными, иногда приводят к радиопомехам и магнитным бурям. Наиболее мощные вспышки класса X способны вызывать серьезные геомагнитные возмущения, сбои связи и работы спутников.

3 февраля в РАН предупредили о возможных «черных лебедях» на Солнце с 3 по 6 февраля — крупных солнечных вспышках в направлении Земли. В случае крупных выбросов массы взаимодействие плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным, отметили ученые.

Егор Алимов
Солнце вспышка на Солнце РАН
