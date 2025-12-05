 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о попытке Мерца уговорить Брюссель изъять активы России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

В пятницу, 5 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы убедить быстрей решить вопрос с использованием замороженных активов России для помощи Киеву. Об этом сообщает The Financial Times.

«Позиция Германии отчасти обусловлена опасениями, что страна <...> рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине», — пишет газета со ссылкой на свои источники в немецком правительстве. Ради ужина с бельгийским премьером Мерц даже отложил свой первый государственный визит в Норвегию, где планировал встретиться с королем.

Власти Бельгии стали главным препятствием для предоставления Украине репарационного кредита, обеспеченного российскими активами. Они и брюссельский клиринговый дом Euroclear, где хранится большая часть активов, угрожают заблокировать план, опасаясь ответных мер со стороны Москвы, напоминает издание.

На ужине с Вевером и Мерцем также будет присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, уточняет FT.

Reuters узнал о реакции Бельгии на обещания ЕС по репарационному кредиту
Политика
Урсула&nbsp;фон дер Ляйен

За два дня до этого она представила юридические предложения, как предотвратить ответные меры России в случае изъятия ее активов. Одна из мер — запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов, другая — бессрочная блокировка замороженных активов России с помощью чрезвычайных полномочий Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит».

Европейские чиновники спешат заручиться поддержкой этого плана, прежде чем лидеры ЕС обсудят его на своем саммите через две недели, пишет FT.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд).

Москва сравнила любые возможные схемы с использованием российских активов с воровством и пригрозила обратиться в суды.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Фридрих Мерц Урсула фон дер Ляйен Брюссель российские активы Украина репарационный кредит
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
