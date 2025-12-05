FT узнала о попытке Мерца уговорить Брюссель изъять активы России
В пятницу, 5 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы убедить быстрей решить вопрос с использованием замороженных активов России для помощи Киеву. Об этом сообщает The Financial Times.
«Позиция Германии отчасти обусловлена опасениями, что страна <...> рискует взять на себя большую часть расходов на поставки военной техники Украине», — пишет газета со ссылкой на свои источники в немецком правительстве. Ради ужина с бельгийским премьером Мерц даже отложил свой первый государственный визит в Норвегию, где планировал встретиться с королем.
Власти Бельгии стали главным препятствием для предоставления Украине репарационного кредита, обеспеченного российскими активами. Они и брюссельский клиринговый дом Euroclear, где хранится большая часть активов, угрожают заблокировать план, опасаясь ответных мер со стороны Москвы, напоминает издание.
На ужине с Вевером и Мерцем также будет присутствовать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, уточняет FT.
За два дня до этого она представила юридические предложения, как предотвратить ответные меры России в случае изъятия ее активов. Одна из мер — запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов, другая — бессрочная блокировка замороженных активов России с помощью чрезвычайных полномочий Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит».
Европейские чиновники спешат заручиться поддержкой этого плана, прежде чем лидеры ЕС обсудят его на своем саммите через две недели, пишет FT.
После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд).
Москва сравнила любые возможные схемы с использованием российских активов с воровством и пригрозила обратиться в суды.
