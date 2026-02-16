 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор решил добавить два дня для сдачи ЕГЭ в приграничных регионах
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Рособрнадзор подготовил приказ о предоставлении двух дополнительных дней для сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике в Курской и Белгородской областях. Это следует из презентации к выступлению главы ведомства на комитете Госдумы по просвещению, передает ТАСС.

Согласно ей, дополнительной дата для сдачи экзамена по русскому языку будет 5 июня, на следующий день после основного дня. Дополнительный день для сдачи ЕГЭ по математике (базового и профильного уровня) намечен на 9 июня, основной — на 8 июня.

Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год в декабре 2025 года. Основной период сдачи начнется 1 июня, а закончится 19 июня. На 22–25 июня назначены резервные даты по всем предметам, а 8–9 июля можно будет пересдать один из экзаменов.

В конце января Рособрнадзор также утвердил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата.

Теги
Анастасия Луценко
Рособрнадзор ЕГЭ Курская область Белгородская область
