Переговоры России и Украины⁠,
Буданов сообщил, что украинская делегация выехала в Женеву на переговоры

Сюжет
Переговоры России и Украины
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Украинские представители отправились в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры с Россией и США, сообщил в X глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«На пути в Женеву. Впереди следующий раунд переговоров», — написал он, прикрепив к посту фотографию на фоне поезда. Буданов добавил, что по пути с коллегами они «обсудят уроки истории и будут искать правильные выводы».

В пятницу, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится в Женеву. В нее войдут Буданов и его заместитель Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что российская делегация на переговорах в Женеве будет состоять из 15–20 человек. Главой российской делегации будет помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию на переговорах с Украиной летом 2025 года в Стамбуле, а до этого на переговорах в Белоруссии в 2022-м, рассказали ранее в Кремле.

