ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России

По словам источника ТАСС, Швейцария как принимающая переговоры сторона обязалась обеспечить безопасность прибытия делегаций в Женеву. Переговоры пройдут с 17 по 18 февраля

Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — сказал агентству собеседник.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут с 17 по 18 февраля, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча будет трехсторонней. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15–20 человек. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения.

Кроме того, переговоры с представителями США в Женеве проведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Источники агентств отмечали, что он не войдет в состав делегации, которая будет участвовать в трехсторонних переговорах.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.