 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России

ТАСС: Швейцария обязалась обеспечить безопасность пролета делегации России
Сюжет
Переговоры России и Украины
По словам источника ТАСС, Швейцария как принимающая переговоры сторона обязалась обеспечить безопасность прибытия делегаций в Женеву. Переговоры пройдут с 17 по 18 февраля

Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — сказал агентству собеседник.

Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Переговоры по Украине в Женеве пройдут с 17 по 18 февраля, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча будет трехсторонней. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15–20 человек. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения.

Кроме того, переговоры с представителями США в Женеве проведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Источники агентств отмечали, что он не войдет в состав делегации, которая будет участвовать в трехсторонних переговорах.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Женева переговоры Россия Безопасность Швейцария
Материалы по теме
Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве
Политика
Польша усомнилась в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине
Политика
Глава МИД Китая заявил об осмелевшей для переговоров с Россией Европе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России Политика, 02:00
Для обвиняемых в теракте в «Крокусе» запросят пожизненное лишение свободы Общество, 01:58
Сборная США по хоккею напрямую вышла в 1/4 финала, обыграв Германию на ОИ Спорт, 01:43
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна Политика, 01:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Израиле арестовали 20 ортодоксов за нападение на женщин-военных Общество, 01:08
Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента страны Политика, 00:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
CBS узнала, что Трамп поддержит удары Израиля по ядерной программе Ирана Политика, 00:35
Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода Политика, 00:12
Эксперты оценили варианты ядерной политики Европы Политика, 00:06
Сможет ли Рубио помочь Орбану выиграть выборы и остаться премьером Политика, 00:00
Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов Политика, 15 фев, 23:56
В Петербурге выявили оспу обезьян у двух вернувшихся из Таиланда мужчин Общество, 15 фев, 23:45
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 15 фев, 23:21