Переговоры России и Украины⁠,
0

Мединский возглавит делегацию России на переговорах в Женеве

Песков: российскую делегацию в Женеве возглавит Мединский
Сюжет
Переговоры России и Украины
Главой российской делегации на переговорах в Женеве будет помощник Путина Владимир Мединский. Очередной раунд по урегулированию украинского конфликта пройдет на следующей неделе
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российскую делегацию на следующих переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник президента России Владимир Мединский, завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Как рассказал Песков, переговоры состоятся на следующей неделе, о точной дате и сроках Кремль сообщил позднее.

Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве
Политика
Виды&nbsp;Женевы

Politico ранее сообщало, что потенциальная встреча может пройти в Абу-Даби или Майами. Источники издания среди американских чиновников считают, что на этой встрече «можно будет добиться какого-то прогресса».

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. В них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные.

Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022-м, так и в возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года.

Первые переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоялись через четыре дня после начала военной операции. Три раунда встреч делегаций России и Украины прошли в Белоруссии.

Они возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле. Там же прошли второй и третий раунды — 2 июня и 23 июля. Делегации обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь, — возвращение не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

Президент России Владимир Путин говорил, что доволен работой своего помощника в качестве главы делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Мединский отмечал, что у сторон была возможность договориться на первой же встрече в Белоруссии и тогда же остановить боевые действия, «если бы были на этот счет разум и воля украинской стороны».

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова, Дарья Лебедева
Дмитрий Песков Владимир Мединский переговоры российская делегация
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
