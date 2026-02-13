Мединский возглавит делегацию России на переговорах в Женеве
Российскую делегацию на следующих переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник президента России Владимир Мединский, завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Как рассказал Песков, переговоры состоятся на следующей неделе, о точной дате и сроках Кремль сообщил позднее.
Politico ранее сообщало, что потенциальная встреча может пройти в Абу-Даби или Майами. Источники издания среди американских чиновников считают, что на этой встрече «можно будет добиться какого-то прогресса».
Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. В них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные.
Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022-м, так и в возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года.
Первые переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоялись через четыре дня после начала военной операции. Три раунда встреч делегаций России и Украины прошли в Белоруссии.
Они возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле. Там же прошли второй и третий раунды — 2 июня и 23 июля. Делегации обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь, — возвращение не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.
Президент России Владимир Путин говорил, что доволен работой своего помощника в качестве главы делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Мединский отмечал, что у сторон была возможность договориться на первой же встрече в Белоруссии и тогда же остановить боевые действия, «если бы были на этот счет разум и воля украинской стороны».
