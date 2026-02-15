Самолет «Победы» с треснутым стеклом сел в Шереметьево

Боинг 738 авиакомпании «Победа» с треснувшим стеклом, прибывший из Пулково, штатно сел в Шереметьево, сообщил источник РБК в аэропорту. По данным телеграм-канала 112, на борту самолета находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа.

РБК обратился за комментарием в авиакомпанию «Победа» и аэропорт Шереметьево.

12 февраля самолет с 12 пассажирами и четырьмя членами экипажа вынужденно вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины в правом лобовом стекле. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Рейс выполнялся по маршруту Петропавловск-Камчатский — Тиличики.