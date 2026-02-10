В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами

Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленной дороге в американском городе Гейнсвилле, столкнувшись с несколькими автомобилями, передает CBS со ссылкой на полицию.

Пилот и единственный пассажир не пострадали, но двое водителей, участвовавших в ДТП, были госпитализированы в качестве меры предосторожности, уточнил телеканал. По данным полиции, перед посадкой пилот сообщил о механических проблемах.

Пожарная служба также сообщила, что самолет испытывал механические проблемы и пытался приземлиться в наиболее безопасном месте. Власти пока не сообщили, откуда самолет вылетел и куда направлялся.

Перекресток временно закрыли. Федеральное управление гражданской авиации США и полиция ведут расследование.

Материал дополняется