 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами

Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленной дороге в американском городе Гейнсвилле, столкнувшись с несколькими автомобилями, передает CBS со ссылкой на полицию.

Пилот и единственный пассажир не пострадали, но двое водителей, участвовавших в ДТП, были госпитализированы в качестве меры предосторожности, уточнил телеканал. По данным полиции, перед посадкой пилот сообщил о механических проблемах.

Пожарная служба также сообщила, что самолет испытывал механические проблемы и пытался приземлиться в наиболее безопасном месте. Власти пока не сообщили, откуда самолет вылетел и куда направлялся.

Перекресток временно закрыли. Федеральное управление гражданской авиации США и полиция ведут расследование.

В Вологодской области легкомоторный самолет сел на трассе. Видео
Общество

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Софья Полковникова
самолет США трасса
Материалы по теме
Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Политика
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию
Общество
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти Политика, 03:15
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 03:09
Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение Общество, 03:00
Трамп выдвинул Канаде условия открытия моста между Онтарио и Мичиганом Политика, 02:50
Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу» Бизнес, 02:22
В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами Общество, 02:18
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России» Общество, 02:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом Политика, 01:59
Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты Политика, 01:48
В Новороссийске объявили ракетную опасность Политика, 01:44
Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США Политика, 01:31
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти Политика, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов Политика, 00:58