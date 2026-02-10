Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео
Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на дороге в американском городе Гейнсвилл (штат Джорджия). Самолет после приземления столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом сообщила CBS со ссылкой на полицию.
На кадрах, которые сняли очевидцы, прослеживается, как самолет приземляется и после короткого пробега по дороге врезается в припаркованные автомобили.
Пилот и единственный пассажир не пострадали, однако двоих водителей госпитализировали. Перед посадкой пилот сообщил о механических неисправностях.
Перекресток временно перекрыли. Федеральное управление гражданской авиации США и полиция расследуют инцидент.
