Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео

Появилось видео с моментом приземления самолета на дорогу в США

Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на дороге в американском городе Гейнсвилл (штат Джорджия). Самолет после приземления столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом сообщила CBS со ссылкой на полицию.

На кадрах, которые сняли очевидцы, прослеживается, как самолет приземляется и после короткого пробега по дороге врезается в припаркованные автомобили.

Пилот и единственный пассажир не пострадали, однако двоих водителей госпитализировали. Перед посадкой пилот сообщил о механических неисправностях.

Перекресток временно перекрыли. Федеральное управление гражданской авиации США и полиция расследуют инцидент.