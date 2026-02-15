Часть Одессы и Черноморска остались без света

Одесса (Фото: Maksym Deliyergiyev / Shutterstock)

В результате аварии на оборудовании одной из энергетических компаний без электроснабжения временно остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района. Об этом сообщил глава одесской военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

Авария произошла в ночь на 14 февраля. Среди населенных пунктов, где пропало электричество, — Черноморск и часть Одессы. До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

В Черноморске подача воды организована по графику. В Одессе в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах обеспечена доставка воды. Кроме того, в регионе действуют 570 пунктов помощи. За сутки ими воспользовались около 4 тыс. человек.

Накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил об экстренной остановке Николаевской ТЭЦ. В результате Николаев и часть населенных пунктов региона остались без света. Мощности местного водоканала и областной теплоэнергетической компании было решено частично перевести на генераторы.

Авария, как и остановка Николаевской ТЭЦ, произошли на фоне сложной энергетической ситуации на Украине. В большинстве регионов страны регулярно вводятся аварийные отключения света, а в их отсутствие действуют графики почасовых отключений.

В конце января глава украинского холдинга ДТЭК Максима Тимченко назвал ситуацию на Украине в сфере энергетике «близкой к гуманитарной катастрофе». Незадолго до этого ДТЭК охарактеризовала нынешнюю ситуацию со светом в стране как самую сложную за нынешнюю зиму.