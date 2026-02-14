 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Николаевский губернатор сообщил об аварийном отключении ТЭЦ

Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине произошла экстренная остановка Николаевской ТЭЦ, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, Николаев и часть населенных пунктов региона были обесточены. Мощности местного водоканала и областной теплоэнергетической компании частично перевели на генераторы.

Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Энергетики работали всю ночь, чтобы восстановить подачу электричества. К 7:15 по местному времени потребителям вернули свет. Восстановительные работы будут продолжаться весь день.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило о том, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

