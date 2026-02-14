Николаевский губернатор сообщил об аварийном отключении ТЭЦ

На Украине произошла экстренная остановка Николаевской ТЭЦ, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, Николаев и часть населенных пунктов региона были обесточены. Мощности местного водоканала и областной теплоэнергетической компании частично перевели на генераторы.

Энергетики работали всю ночь, чтобы восстановить подачу электричества. К 7:15 по местному времени потребителям вернули свет. Восстановительные работы будут продолжаться весь день.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило о том, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.