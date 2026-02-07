Минэнерго сообщило о ближайших «тяжелых днях» для энергетики Украины
Ближайшие дни на Украине станут «тяжелыми», а ситуация с энергоснабжением остается «очень сложной» на фоне повреждений энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщило Минэнерго страны в телеграм-канале после заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и Киевской области.
«Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», — говорится в сообщении.
По данным министерства, сейчас жители Киева получают электроэнергию только на короткий промежуток времени — на полтора-два часа.
Мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил о повреждении Дарницкой ТЭЦ. «Город развернул дополнительные опорные пункты обогрева — в частности, рядом с домами, оставшимися без отопления в результате критических повреждений ТЭЦ ударами», — написал он.
Утром 7 февраля министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блоки украинских АЭС были разгружены после повреждений энергетических объектов в стране. Кроме того, он сообщил о повреждениях Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. Мэр Бурштына Василий Андриешин сообщил, что ТЭС прекратила работу, ситуацию на станции он охарактеризовал как «очень сложную».
В большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света. Опубликованные ранее графики почасовых отключений не действуют. «Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении украинского энергохолдинга ДТЭК.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запросила у Польши экстренную помощь, сообщил Шмыгаль. Киев и Польша могут экспортировать друг другу электроэнергию в случае необходимости одной из сторон.
Днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ. В Минобороны отметили, что удар был ответом «на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России».
Ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
