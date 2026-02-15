Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней степени тяжести

Два человека, получившие ранения при атаке БПЛА на Краснодарский край, находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил оперштаб Кубани со ссылкой на краевой Минздрав.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, пациенты получают лечение «в полном объеме».

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки дронов по меньшей мере два человека получили ранения, есть повреждения в Сочи и в селе Юровка в Анапском районе.

Минобороны сообщало, что в ночь на 15 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 68 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны сбили в период с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем, а также над Азовским и Черным морями.