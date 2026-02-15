 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней степени тяжести
Сюжет
Военная операция на Украине

Два человека, получившие ранения при атаке БПЛА на Краснодарский край, находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил оперштаб Кубани со ссылкой на краевой Минздрав.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, пациенты получают лечение «в полном объеме».

Над Россией за два часа уничтожили 88 беспилотников
Политика

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки дронов по меньшей мере два человека получили ранения, есть повреждения в Сочи и в селе Юровка в Анапском районе.

Минобороны сообщало, что в ночь на 15 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 68 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны сбили в период с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем, а также над Азовским и Черным морями.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ВСУ Краснодарский край атака пострадавшие медицинская помощь
