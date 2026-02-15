Над Россией за два часа уничтожили 88 беспилотников

Дежурные средства ПВО в период с 7:00 до 9:00 мск сбили над регионами России 88 беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили над Астраханской областью, Адыгеей, Брянской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, а также над Ставропольским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, ранее военное ведомство отчиталось о 68 сбитых дронах. Аппараты перехватили в ночь на 15 февраля над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над Азовским и Черным морями.

В результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край пострадали по меньшей мере два человека, а повреждения, в частности, получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы в поселке Волна Темрюкского района.