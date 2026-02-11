Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами

Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, теперь в регионе ожидается мягкий финал зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В четверг, 12 февраля, в столичном регионе ожидается влияние теплого сектора атлантического циклона и снегопад, температура повысится до 0 — минус 2 градусов. К конце этого дня, отмечает синоптик, возможна первая в этом году оттепель.

Позднее, в пятницу, 13 февраля, осадки сохранятся, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. Температура составит от 0 до плюс 3 градусов, что на 4 — 6 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям конца марта.

В субботу, 14 февраля, прогнозируется оттепельная и слякотная погода с осадками, температура в течение суток — от минус 2 до плюс 2 градусов. В воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта осадки перейдут в снег, температура опустится до 0 — минус 3 градусов, на дорогах возможна гололедица.

Уже в понедельник, 15 февраля, ночью температура опустится до минус 5 — 8 градусов, во вторник — до минус 9 — 12, днем ожидается от минус 3 до минус 6 и от минус 6 до минус 9 градусов соответственно. Прогнозируются кратковременные снегопады и метели.

«В начале следующей недели репетиция весны в течение 2-3 суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции», — резюмировал Тишковец.

Ранее РБК рассказали в Гидрометцентре России, что в столичном регионе конец рабочей недели ознаменуется приходом оттепели с осадками и порывистым ветром.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве уменьшается, однако новые снегопады возможны в столице вплоть до 12 февраля.