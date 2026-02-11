 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами

Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, теперь в регионе ожидается мягкий финал зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В четверг, 12 февраля, в столичном регионе ожидается влияние теплого сектора атлантического циклона и снегопад, температура повысится до 0 — минус 2 градусов. К конце этого дня, отмечает синоптик, возможна первая в этом году оттепель.

Позднее, в пятницу, 13 февраля, осадки сохранятся, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. Температура составит от 0 до плюс 3 градусов, что на 4 — 6 градусов выше климатической нормы и соответствует показателям конца марта.

В субботу, 14 февраля, прогнозируется оттепельная и слякотная погода с осадками, температура в течение суток — от минус 2 до плюс 2 градусов. В воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта осадки перейдут в снег, температура опустится до 0 — минус 3 градусов, на дорогах возможна гололедица.

Уже в понедельник, 15 февраля, ночью температура опустится до минус 5 — 8 градусов, во вторник — до минус 9 — 12, днем ожидается от минус 3 до минус 6 и от минус 6 до минус 9 градусов соответственно. Прогнозируются кратковременные снегопады и метели.

«В начале следующей недели репетиция весны в течение 2-3 суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции», — резюмировал Тишковец.

Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России
Радио
Исследование вечной мерзлоты в Якутии

Ранее РБК рассказали в Гидрометцентре России, что в столичном регионе конец рабочей недели ознаменуется приходом оттепели с осадками и порывистым ветром.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве уменьшается, однако новые снегопады возможны в столице вплоть до 12 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Дуганова
синоптик Фобос Погода Центральная Россия
Материалы по теме
Москвичам пообещали потепление до минус 8 градусов
Общество
Жителей Украины предупредили, что в холода электричества будет меньше
Политика
В Подмосковье зафиксировали 25-градусные морозы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик Общество, 01:12
Суд ЕС признал незаконным повторное включение в санкционный список Политика, 01:08
В Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина Политика, 00:30
В США заявили о «вторжении дронов мексиканских картелей» Политика, 00:24
Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены Бизнес, 00:14
Минздрав утвердил новый порядок медпомощи беременным и роженицам Общество, 00:01
Объем изъятых в пользу государства активов за год вырос втрое Финансы, 00:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В России резко выросло число «состоятельных банкротов»Подписка на РБК, 00:00
Новая эпоха. Как Италия проводит первую безубыточную Олимпиаду Спорт, 00:00
Визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге Политика, 00:00
США связали снятие санкций с российской нефти со сделкой по Украине Политика, 11 фев, 23:55
Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей Спорт, 11 фев, 23:50
Синоптик рассказал, когда в Москве «репетиция весны» сменится морозами Общество, 11 фев, 23:50
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11 фев, 23:35