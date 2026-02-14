Синоптики рассказали, ждать ли москвичам второго потепления в феврале

Предстоящей ночью Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура резко понизится до минус 8–10 градусов. До конца февраля возвращение оттепели в столицу не ожидается

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Холодная погода в Москву вернется уже ближайшей ночью, до конца февраля возвращение оттепели в столицу не ожидается, рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в столице еще хозяйничает теплый сектор североатлантического циклона. Ночью Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт. И уже в середине ночи температура опустится ниже нулевой отметки», — сказал синоптик.

Осадки перейдут в кратковременный снег, температура резко понизится, образуется сильная гололедица. К утру в городе уже будет минус 8–10 градусов.

По словам Леуса, нынешняя оттепель с большой долей вероятности будет единственной в феврале. «В феврале оставшиеся дни пройдут при умеренно морозной погоде со средней температурой на 3–4 градуса ниже климатической нормы», — уточнил он.

Как сообщили РБК в Гидрометцентре, в субботу, 14 февраля, в теплом секторе западного циклона температура повысится до плюс 2–4 градусов, что близко к рекорду. Самым теплым днем 13 февраля было в 1939 и 1972 годах, когда термометр показал плюс 3,5 градуса, а день 14 февраля был самым теплым в 1960-м, когда на метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 4,1 градуса.

Однако уже в ночь на воскресенье, 15 февраля, с прохождением холодного атмосферного фронта со снегом оттепель завершится. Порывистый северо-западный ветер к утру опустит температуру до минус 8–10 градусов в Москве и до минус 8–13 по области. На дорогах будет сильная гололедица. Днем в столице ожидается не выше минус 6–8 градусов, в Подмосковье — минус 5–10.

В ночь на понедельник, 16 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура составит минус 13–15 градусов, ветер ожидается северный, 6–11 м/с, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Днем облачно, будет идти снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Температура будет достигать минус 9–11 градусов. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица, днем местами снежные заносы.

«Московская область: ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, температура минус16–11, на севере до минус 19 градусов, ветер северный, 6–11 м/с. Днем облачно, снег, местами сильный, в отдельных районах метель, температура минус 14–9, ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица, днем местами снежные заносы», — сообщил Ильин.

В ночь на вторник, 17 февраля, в Москве небольшой, местами умеренный снег, температура понизится до минус 14–16 градусов, ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура составит минус 7–9 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с. На дорогах гололедица. «Московская область: ночью облачно, небольшой, местами умеренный снег, температура минус 18–13, ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура минус 11–6 градусов, ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с. Гололедица», — добавил синоптик.

В ночь на среду, 18 февраля, температура упадет до минус 15–20 градусов, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер слабый. Днем также местами пройдет небольшой снег, на улице будет минус 7–12 градусов.

В ночь на четверг, 19 февраля, будет облачно, ожидается небольшой кратковременный снег. Термометры покажут минус 9–14 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/c. Днем облачность сохранится, осадки не ожидаются. Температура составит минус 5–10 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/c.