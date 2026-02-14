 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В центральной части России резко похолодает после потепления

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В центральной части России после потепления, пришедшего 12–13 февраля, резко похолодает. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, по данным синоптиков, Центральный федеральный округ окажется в центре ненастного циклона. В большинстве регионов будет снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах ЦФО, предположительно, будет туман и гололед. На севере округа ночью температура составит от минус трех до минус десяти градусов, а днем — от двух до минус четырех градусов.

«Ожидается, что после 21:00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Москвичам пообещали потепление и мокрый снег
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Синоптики рассказали, что сильнее всего циклоны повлияют на несколько регионов в России. В Тверской области начнутся сильные осадки, гололед. В Ярославской области — мокрый сильный снег и снежный накат. В Костромской области пройдет сильный снег, ожидается налипание мокрого снега и гололед. В Воронежской, Белгородской и Курской областях ожидаются сильные дожди.

В Москве, по данным синоптиков, днем будет плюс три градуса, а ночью столбик термометра опустится до минус девяти градусов. Днем 15 февраля температура воздуха останется почти на том же уровне — она достигнет минус восьми градусов, а ночью снизится до минус 15 градусов. Давление составит 729–730 мм ртутного столба. Порывы ветра будут слабыми.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Погода морозы Москва
Материалы по теме
Москвичам пообещали потепление до минус 8 градусов
Общество
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Общество
Путин не исключил похолодания вместо глобального потепления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
За кем из россиян стоит следить на восьмой день Олимпиады-2026 Спорт, 11:33
Reuters узнал о переговорах в один день по Украине и Ирану Политика, 11:32
«Бог четверных», оступившийся на Олимпиаде: биография Ильи Малинина 11:30
WSJ узнала об использовании США нейросети для захвата Мадуро Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Рубио назвал глупой и опасной «послевоенную эйфорию» Запада Политика, 11:23
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Руководителю тоже нужно планировать развитие. 4 шага, как это сделатьПодписка на РБК, 11:13
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией Политика, 11:07
ФНС восстановила «штатный режим» обмена данными с банками по автоУСН Экономика, 11:05
Скандалы открытия и закрытия Олимпийских игр. Что обсуждали во всем мире Life, 11:00
Малинин не смог объяснить свое сенсационное поражение на Олимпиаде Спорт, 10:59
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:59
Доходность стрит-ретейла против жилья и вкладов: разбор рынка 10:57