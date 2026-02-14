В центральной части России резко похолодает после потепления

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В центральной части России после потепления, пришедшего 12–13 февраля, резко похолодает. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, по данным синоптиков, Центральный федеральный округ окажется в центре ненастного циклона. В большинстве регионов будет снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах ЦФО, предположительно, будет туман и гололед. На севере округа ночью температура составит от минус трех до минус десяти градусов, а днем — от двух до минус четырех градусов.

«Ожидается, что после 21:00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что сильнее всего циклоны повлияют на несколько регионов в России. В Тверской области начнутся сильные осадки, гололед. В Ярославской области — мокрый сильный снег и снежный накат. В Костромской области пройдет сильный снег, ожидается налипание мокрого снега и гололед. В Воронежской, Белгородской и Курской областях ожидаются сильные дожди.

В Москве, по данным синоптиков, днем будет плюс три градуса, а ночью столбик термометра опустится до минус девяти градусов. Днем 15 февраля температура воздуха останется почти на том же уровне — она достигнет минус восьми градусов, а ночью снизится до минус 15 градусов. Давление составит 729–730 мм ртутного столба. Порывы ветра будут слабыми.