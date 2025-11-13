Токаев в письме Путину заявил о «полном успехе» своего визита в Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту России Владимиру Путину письмо по итогам своего государственного визита. Текст письма опубликован на сайте президента Казахстана.
«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — написал Токаев. Он добавил, что декларация «значительно усилит» сотрудничество между Россией и Казахстаном.
Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению Путина 11 ноября. После состоялась их встреча в Кремле, продлившаяся около двух часов. Токаев рассказал, что обсуждал с российским лидером сотрудничество двух стран и происходящие в мире события. На следующий день в рамках официальной встречи президенты подписали декларацию о стратегическом партнерстве.
Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций