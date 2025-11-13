 Перейти к основному контенту
Политика
0

Токаев в письме Путину заявил о «полном успехе» своего визита в Россию

Токаев направил Путину письмо по итогам визита в Россию
Президент России&nbsp;Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев&nbsp;
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости )

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту России Владимиру Путину письмо по итогам своего государственного визита. Текст письма опубликован на сайте президента Казахстана.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — написал Токаев. Он добавил, что декларация «значительно усилит» сотрудничество между Россией и Казахстаном.

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Политика
Касым-Жомарт&nbsp;Токаев и Владимир Путин

Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению Путина 11 ноября. После состоялась их встреча в Кремле, продлившаяся около двух часов. Токаев рассказал, что обсуждал с российским лидером сотрудничество двух стран и происходящие в мире события. На следующий день в рамках официальной встречи президенты подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

Токаев в письме Путину заявил о «полном успехе» своего визита в Россию
Video

Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.

