Политика
0

В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева

В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева
Video

Официальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина началась, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры поприветствовали друг друга и пожали руки. Встреча началась в Георгиевском зале Кремля. 

Ранее Токаев посетил с визитом Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко.

Токаев рассказал, о чем два часа разговаривал с Путиным в Кремле
Политика
Президент России&nbsp;Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево) во время встречи в Кремле.

Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению Путина. Накануне состоялась их встреча, продлившаяся около двух часов. Токаев рассказал, что обсуждал с российским лидером сотрудничество двух стран и происходящие в мире события.

Ранее Токаев сообщил, что в числе документов стороны также планируют подписать декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.

