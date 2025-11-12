В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева

Video

Официальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина началась, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры поприветствовали друг друга и пожали руки. Встреча началась в Георгиевском зале Кремля.

Ранее Токаев посетил с визитом Совет Федерации, где встретился с председателем Валентиной Матвиенко.

Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению Путина. Накануне состоялась их встреча, продлившаяся около двух часов. Токаев рассказал, что обсуждал с российским лидером сотрудничество двух стран и происходящие в мире события.

Ранее Токаев сообщил, что в числе документов стороны также планируют подписать декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.