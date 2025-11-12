 Перейти к основному контенту
Политика
0

Путин принял приглашение Токаева приехать с визитом в Казахстан

Президент Казахстана пригласил российского коллегу посетить республику с официальным визитом в 2026 году, Путин ответил, что приедет с удовольствием. Также он встретится с Токаевым на саммите ОДКБ в Бишкеке
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле пригласил президента России посетить республику с государственным визитом в следующем году. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.

«Дело не в протокольных деталях, а дело по сути, то есть мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их должно реализацией. Это крайне важно», — сказал Токаев.

«С удовольствием приеду в Казахстан», — ответил Путин.

На встрече российский президент отметил, что они с Токаевым встретятся еще на саммите лидеров Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Бишкеке в конце ноября.

Токаев рассказал, о чем два часа разговаривал с Путиным в Кремле
Политика
Президент России&nbsp;Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево) во время встречи в Кремле.

Токаев находится в России с государственным визитом. Перед приездом в Москву он сообщил о планах подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Накануне Токаев встретился с Путиным в Кремле, они общались более двух часов. Президент Казахстана рассказал, что обсудил с Путиным двусторонние отношения и международную ситуацию. Также он посетил Совет Федерации и встретился со спикером Валентиной Матвиенко. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что вечером 12 ноября лидеры планируют посетить Большой театр. 

