Путин принял приглашение Токаева приехать с визитом в Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле пригласил президента России посетить республику с государственным визитом в следующем году. Трансляция велась в телеграм-канале Кремля.
«Дело не в протокольных деталях, а дело по сути, то есть мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их должно реализацией. Это крайне важно», — сказал Токаев.
«С удовольствием приеду в Казахстан», — ответил Путин.
На встрече российский президент отметил, что они с Токаевым встретятся еще на саммите лидеров Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Бишкеке в конце ноября.
Токаев находится в России с государственным визитом. Перед приездом в Москву он сообщил о планах подписать декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Накануне Токаев встретился с Путиным в Кремле, они общались более двух часов. Президент Казахстана рассказал, что обсудил с Путиным двусторонние отношения и международную ситуацию. Также он посетил Совет Федерации и встретился со спикером Валентиной Матвиенко.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что вечером 12 ноября лидеры планируют посетить Большой театр.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций