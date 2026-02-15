 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дмитриев призвал сотрудничать для предотвращения третьей мировой войны

Дмитриев: нам необходимо работать вместе, чтобы избежать третьей мировой войны

России необходимо работать вместе с зарубежными странами, чтобы не допустить начало третьей мировой войны, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски Третьей мировой войны», — прокомментировал Дмитриев результаты опроса Politico, согласно которым западные страны считают, что мир близок к началу глобальной войны.

Дмитриев заявил, что Трамп предотвратил начало третьей мировой войны
Политика
Дональд Трамп

В опросе приняли участие респонденты из пяти стран — США, Канада, Великобритания, Франция и Германия. Согласно результатам, граждане этих стран считают, что третья мировая война начнется в течение ближайших пяти лет. При этом каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады выразил уверенность, что в конфликте будет применено ядерное оружие.

По данным издания, в Европе Россия рассматривается как «самая большая угроза миру». Однако канадцы считают, что наибольшую опасность для безопасности предоставляют США.

В ноябре того же года президент Сербии Александр Вучич отметил, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. По его словам, готовятся «все».

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас»

Глава российского МИДа Сергей Лавров также говорил, что Россия не планирует нападать на Европу. Москва готова юридически закрепить это в рамках взаимных коллективных гарантий безопасности. Однако, по словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение России подписать документ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Кирилл Дмитриев Третья мировая война сотрудничество соцопрос
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Министр обороны Бельгии счел страну неготовой к «войнам будущего»
Политика
Трамп заявил о нежелании США участвовать в войнах
Политика
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол сообщил о работе по согласованию даты визита Путина в Казахстан Политика, 04:24
Мэр Сочи второй раз за ночь сообщил об отражении атаки дронов Политика, 04:16
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за падения частей БПЛА Политика, 04:04
Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Уссурийске Общество, 03:59
Дмитриев призвал сотрудничать для предотвращения третьей мировой войны Политика, 03:47
Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции Политика, 03:27
В Новороссийске, Геленджике и Анапе сработали сирены из-за угрозы БПЛА Политика, 02:54
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Сочи отразили атаку беспилотников Политика, 02:37
В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер» Политика, 02:19
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты Политика, 02:14
Губернатор Калифорнии заверил Европу во временности политики Трампа Политика, 02:13
Посол России опроверг сообщения об объявлении Нигером войны Франции Политика, 01:55
Орбан призвал «бояться Брюсселя, а не Востока» Политика, 01:33
Как Минфин хочет решить коллизию с программой долгосрочных сбережений Инвестиции, 01:24