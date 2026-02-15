России необходимо работать вместе с зарубежными странами, чтобы не допустить начало третьей мировой войны, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски Третьей мировой войны», — прокомментировал Дмитриев результаты опроса Politico, согласно которым западные страны считают, что мир близок к началу глобальной войны.

В опросе приняли участие респонденты из пяти стран — США, Канада, Великобритания, Франция и Германия. Согласно результатам, граждане этих стран считают, что третья мировая война начнется в течение ближайших пяти лет. При этом каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады выразил уверенность, что в конфликте будет применено ядерное оружие.

По данным издания, в Европе Россия рассматривается как «самая большая угроза миру». Однако канадцы считают, что наибольшую опасность для безопасности предоставляют США.

В ноябре того же года президент Сербии Александр Вучич отметил, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. По его словам, готовятся «все».

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Однако если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас».

Глава российского МИДа Сергей Лавров также говорил, что Россия не планирует нападать на Европу. Москва готова юридически закрепить это в рамках взаимных коллективных гарантий безопасности. Однако, по словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение России подписать документ.