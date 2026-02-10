 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД заявил о молчании ЕС на предложение России документа о ненападении

Сюжет
Военная операция на Украине

Европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются «места у стола переговоров», — сказал Грушко.

По словам замглавы МИД России, такая позиция исключает участие ЕС в процессе мирного урегулирования.

Грушко также подчеркнул, что ЕС выражает солидарность по вопросу о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине, но не говорит о том же условии для России. «Без него [гарантий безопасности Москве] никакой мирный договор невозможен», — сказал дипломат.

Лавров заявил о готовности подписать документ о ненападении на Европу
Политика
Сергей Лавров

4 февраля генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель заявила, что Евросоюз воюет с Россией.

В декабре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на Европу и готова юридически закрепить это в рамках взаимных коллективных гарантий безопасности. По его словам, Москва отвечает за свои заявления, в то время как на Западе преобладает милитаристская риторика. Он также отметил, что недопонимания между Россией и США по украинской теме были сняты после встречи президента Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Кремле.

Ранее и Лавров, и Путин подчеркивали, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить в случае агрессии, при этом Путин считает, что Европа мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Александр Грушко Евросоюз госгарантии
