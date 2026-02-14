Великобритания развернет авианосную группу в Северной Атлантике и Арктике

Авианосец HMS Prince of Wales (Фото: Dane Wiedmann / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Великобритания планирует развернуть свою авианосную ударную группу в Северной Атлантике и Арктике. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Би-би-си.

«Я могу объявить сегодня, что Великобритания развернет нашу авианосную ударную группу в Северной Атлантике и Арктике в этом году под руководством HMS Prince of Wales, действуя совместно с США, Канадой и другими союзниками по НАТО», — сказал Стармер.

Стармер заявил, что лидеры европейских стран должны «предвидеть тектонические сдвиги», из-за которых «твердость мира размягчается», а главам государств не нужно колебаться.

Группу возглавит авианосец Prince of Wales. Ранее он уже возглавлял ударную группу Британии в серии операций и учений, включая заход флота в Японию в 2025 году.

HMS Prince of Wales — британский авианосец класса «Куин Элизабет», входит в состав Королевского военно-морского флота Великобритании. Он способен нести до 48 многоцелевых истребителей-невидимок F-35B Lightning II и вертолетов Merlin для раннего предупреждения в воздухе и борьбы с подводными лодками. Также авианосец оснащен системой ближнего боя Mark 15 Phalanx, автоматическими малокалиберными пушками и миниганами.

Трамп ранее многократно заявлял, что для безопасности США им нужен контроль над Гренландией. Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, находящейся под контролем Дании. Он утверждал, что остров «окружен» российским и китайским флотами и «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля десятипроцентных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. 21 января Трамп отменил пошлины и заявил, что соглашение по Гренландии уже готово.