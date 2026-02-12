 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии

Эксперт Коробков: предложение Канады по Арктике создает очаг напряженности
Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Расширение присутствия НАТО в Арктике в виде программы Arctic Sentry («Арктический часовой») ведет к созданию дополнительных очагов напряженности. Об этом в эфире Радио РБК заявил профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.

Ранее глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что Оттава хотела бы, чтобы инициатива «Арктический часовой» стала постоянной, передает CBC Canada. По ее словам, Альянс должен искать угрозы на севере, а не только на востоке, где продолжается конфликт России и Украины.

По словам Коробкова, присоединившаяся к проблеме безопасности в Арктике Европа в действительности обеспокоена будущей ролью США в мировой политике, однако ей проще объяснять свои действия противостоянием России.

«Ясно, что на самом-то деле Европу сейчас больше всего волнует будущая роль Соединенных Штатов. Ясно, что это долгосрочная цель [президента США Дональда] Трампа. Она была озвучена еще в 2016 году, и она никуда не уходит. Давление на европейцев будет продолжаться. Ну, им всегда проще сказать, что они готовятся вот к какому-то противодействию России. И это такая попытка, в общем-то, продемонстрировать свою релевантность», — пояснил Коробков.

При этом он отметил, что необходимо учитывать: Трамп предъявляет определенные претензии и к Канаде, поэтому Оттава, предугадывая усиление экономического и политического давления со стороны США, «пытается как-то ответить».

«Ясно, что вопреки тому, что он говорит, Трампу вся Канада даром не нужна. Это возможность получить 30 миллионов либералов, изменить результаты голосования в США. А вот игра в отношении таких провинций, как Соскачеван, как Альберта, где электорат гораздо более консервативен, это вещь вполне серьезная», — пояснил Коробков.

11 февраля НАТО объявило о старте миссии «Арктический страж», нацеленной на расширение присутствия войск блока в Арктике, писал Reuters со ссылкой на заявление альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что в случае милитаризации Гренландии и создании там военных потенциалов против России Москва примет «адекватные контрмеры».

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Алина Нафикова
Гренландия США Канада Европа НАТО
Материалы по теме
Лавров заявил, что в Гренландии кто только не высаживался
Политика
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
Политика
Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:09
Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов Общество, 12:07
В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ Политика, 12:04
В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления Общество, 12:00
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян Общество, 11:57
Заблокированные активы в Euroclear: что реально могут вернуть инвесторыПодписка на РБК, 11:56
Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии
РАДИО
 Политика, 11:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА Политика, 11:55
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео Общество, 11:51
JPMorgan предсказал рост криптовалют до конца 2026 года. Что в прогнозе Крипто, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео Политика, 11:44
Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию Бизнес, 11:43
Проект умирает не потому, что плох, а потому, что у него нет «крестного» Образование, 11:42