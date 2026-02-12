Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Расширение присутствия НАТО в Арктике в виде программы Arctic Sentry («Арктический часовой») ведет к созданию дополнительных очагов напряженности. Об этом в эфире Радио РБК заявил профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.

Ранее глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что Оттава хотела бы, чтобы инициатива «Арктический часовой» стала постоянной, передает CBC Canada. По ее словам, Альянс должен искать угрозы на севере, а не только на востоке, где продолжается конфликт России и Украины.

По словам Коробкова, присоединившаяся к проблеме безопасности в Арктике Европа в действительности обеспокоена будущей ролью США в мировой политике, однако ей проще объяснять свои действия противостоянием России.

«Ясно, что на самом-то деле Европу сейчас больше всего волнует будущая роль Соединенных Штатов. Ясно, что это долгосрочная цель [президента США Дональда] Трампа. Она была озвучена еще в 2016 году, и она никуда не уходит. Давление на европейцев будет продолжаться. Ну, им всегда проще сказать, что они готовятся вот к какому-то противодействию России. И это такая попытка, в общем-то, продемонстрировать свою релевантность», — пояснил Коробков.

При этом он отметил, что необходимо учитывать: Трамп предъявляет определенные претензии и к Канаде, поэтому Оттава, предугадывая усиление экономического и политического давления со стороны США, «пытается как-то ответить».

«Ясно, что вопреки тому, что он говорит, Трампу вся Канада даром не нужна. Это возможность получить 30 миллионов либералов, изменить результаты голосования в США. А вот игра в отношении таких провинций, как Соскачеван, как Альберта, где электорат гораздо более консервативен, это вещь вполне серьезная», — пояснил Коробков.

11 февраля НАТО объявило о старте миссии «Арктический страж», нацеленной на расширение присутствия войск блока в Арктике, писал Reuters со ссылкой на заявление альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что в случае милитаризации Гренландии и создании там военных потенциалов против России Москва примет «адекватные контрмеры».