Лавров фразой «хоть чучелом, хоть тушкой» оценил взгляд США на Гренландию

Соединенные Штаты пытаются «хоть чучелом, хоть тушкой» забрать себе Гренландию. Об этом в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил глава МИД России Сергей Лавров, вспомнив советский анекдот. Текст интервью доступен на официальном сайте ведомства.

В шутке речь идет о попугае, которого пытаются любой ценой провезти через таможню. По словам министра, в случае с Гренландией американцы тоже «ведут себя последовательно».

«Им надо любым способом, как в том анекдоте: хоть тушкой, хоть чучелом через границу пробраться», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что не знает о происхождении аргументов, что если Гренландия не будет принадлежать США, то ее «заберут» Россия и Китай.

«Это потом опровергалось и официальными американскими структурами, но нарратив, как говорится, сохраняется», — отметил министр.

«Сейчас мы этого не касаемся. Они между собой пытаются выяснить отношения. Президент России Владимир Путин четко сказал, что это не наш вопрос», — заключил Лавров.

В конце января глава России в ходе оперативного совещания с Совбезом выразил уверенность, что США и Дания «самостоятельно разберутся» в ситуации с Гренландией.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года неоднократно заявлял, что остров должен находиться под контролем Вашингтона, объясняя это соображениями безопасности.

По словам республиканца, в районе Гренландии активны российские и китайские боевые корабли, а гарантировать защиту территории способны только США. Он также допускал возможность установления контроля над островом силовыми методами.

Россия не имеет территориальных притязаний к Гренландии и не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран в Арктике, заявил ранее российский посол в Дании Владимир Барбин.