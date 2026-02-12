Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража»
Швеция предоставит истребители JAS 39 Gripen для участия в недавно созданной миссии НАТО «Арктический страж» (Arctic Sentinel). Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.
На начальном этапе страна задействует Gripen в районе Исландии и Гренландии.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что участие в операции связано с ответственностью Швеции как союзника по НАТО за безопасность территории альянса. Министр обороны Пол Йонсон отметил, что НАТО необходимо наращивать присутствие и ситуационную осведомленность в Арктике.
11 февраля НАТО объявило о старте миссии «Арктический страж», нацеленной на расширение присутствия войск блока в Арктике. Миссия нужна для координации военного присутствия союзников в регионе, в том числе в рамках учений «Арктическая выносливость» в Гренландии.
Операция должна подчеркнуть приверженность альянса безопасности его членов и «поддержанию стабильности» в одном из наиболее стратегически важных и экологически сложных регионов мира, сказал главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может ответить «адекватными контрмерами», в том числе военно-технического характера, если в Гренландии будут размещены силы альянса.
Российский посол в Дании Владимир Барбин ранее подчеркнул, что Россия не имеет территориальных притязаний к Гренландии и не «вынашивает агрессивных планов» в отношении соседних стран в Арктике.
