Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией

Белый дом по случаю Дня святого Валентина опубликовал в социальной сети X открытки с захваченным экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и Гренландией.

На валентинке с Гренландией изображение карты острова помещено в рамку в форме сердца. «Пришло время определиться с нашими отношениями», — сказано на картинке.

В тексте открытки используется слово situationship — слэнговое выражение, обозначающее романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными и не являются статусом для обоих партнеров.

Валентинку с Мадуро Белый дом сопроводил фразой: «Ты похитил мое сердце». В открытке используется фото экс-президента Венесуэлы во время его захвата американскими военными 3 января.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» в Венесуэле. В ее ходе Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Штаты. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг.

Материал дополняется