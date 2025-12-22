 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Белый дом провел lo-fi-стрим с итогами года от Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Белый дом провел трансляцию с перечислением достижений администрации президента США Дональда Трампа, сопровождающуюся аудиопотоком в стиле lo-fi. Прямой эфир ведется в социальной сети X.

Lo-fi, или low fidelity (дословно — низкое качество звука), — эффект в музыке, создаваемый благодаря искажению, шумам и другим приемам, которые придают «винтажное» и ностальгическое звучание, напоминающее запись с кассеты и других устаревших носителей.

Трансляцию приурочили к Рождеству, которое в США отмечают 25 декабря. В видео анимированный персонаж, изображающий Трампа, сидит в кресле у украшенной елки с подарками и читает книгу. С левой стороны экрана ведется перечисление достижений его администрации.

Трамп сделает заявление вместе с Хегсетом и министром ВМС
Политика
Дональд Трамп и Пит Хегсет

В частности, там говорится, что под руководством Трампа США добились увеличения уровня расходов стран НАТО на оборону до 5%, «уничтожили» ядерную программу Ирана» и «расправились» с членами международных наркокартелей. Также упоминаются принятие «большого прекрасного билля» (Big Beautiful Bill), поставка вооружения на Украину за счет НАТО, депортация нелегальных мигрантов, падение инфляции и другие итоги года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп Итоги года Белый дом США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Минюст США объяснил, почему удалили фото Трампа из «файлов Эпштейна»
Политика
Кремль решил поздравить Трампа с Новым годом и Рождеством
Политика
Reuters предупредил об ослаблении власти Трампа над республиканцами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Биткоин открыл неделю без резких колебаний Крипто, 10:55
Посол предупредил о поставках Киеву оружия из Швейцарии Политика, 10:53
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Образование, 10:48
Математика потребительского террора: почему выгодно довести спор до судаПодписка на РБК, 10:42
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 10:31
Росреестр сообщил о снижении спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 10:31
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Россиянин Демин совершил наибольшее количество потерь в матче НБА Спорт, 10:30
Более тысячи подозрительных пролетов БПЛА насчитали в Германии Политика, 10:29
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней Общество, 10:26
Все приложения на смартфоне без интернета. Мнения и опыт разработчиков Life, 10:21
Как O’STIN удается оставаться популярным брендом 22 года Отрасли, 10:20
Акции ЮГК подскочили на 14% на фоне роста цен на золото Инвестиции, 10:20
СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве Политика, 10:15