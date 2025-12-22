Белый дом провел lo-fi-стрим с итогами года от Трампа
Белый дом провел трансляцию с перечислением достижений администрации президента США Дональда Трампа, сопровождающуюся аудиопотоком в стиле lo-fi. Прямой эфир ведется в социальной сети X.
Lo-fi, или low fidelity (дословно — низкое качество звука), — эффект в музыке, создаваемый благодаря искажению, шумам и другим приемам, которые придают «винтажное» и ностальгическое звучание, напоминающее запись с кассеты и других устаревших носителей.
Трансляцию приурочили к Рождеству, которое в США отмечают 25 декабря. В видео анимированный персонаж, изображающий Трампа, сидит в кресле у украшенной елки с подарками и читает книгу. С левой стороны экрана ведется перечисление достижений его администрации.
В частности, там говорится, что под руководством Трампа США добились увеличения уровня расходов стран НАТО на оборону до 5%, «уничтожили» ядерную программу Ирана» и «расправились» с членами международных наркокартелей. Также упоминаются принятие «большого прекрасного билля» (Big Beautiful Bill), поставка вооружения на Украину за счет НАТО, депортация нелегальных мигрантов, падение инфляции и другие итоги года.
