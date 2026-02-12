ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Россияне оказались умеренными романтиками: индекс любвеобильности ВЦИОМа составил 45 из 100 баллов. Лишь 10% опрошенных аналитики отнесли к «ловеласам», при этом большинство россиян хотя бы раз в жизни испытывали настоящую любовь

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Аналитический центр ВЦИОМ на основе составленного индекса любвеобильности установил, что россияне «скорее не готовы кидаться в омут чувств».

Согласно индексу, расчетный показатель в среднем для россиян составил меньше половины: 45 баллов из максимально возможных 100. Лишь 10% опрошенных россиян — «ловеласы», большинство же остается «умеренными романтиками».

Аналитики ВЦИОМа подготовили индекс любвеобильности, который показывает, насколько насыщена у россиян романтическая жизнь, опросив 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Примеры вопросов: Скажите, любите ли вы целоваться или не любите?

Была ли в вашей жизни настоящая большая любовь? Если да, то сколько раз это с вами случалось?

Опрос показал, что почти 90% россиян как минимум однажды испытывали настоящую любовь.

Всех опрошенных ВЦИОМ разделил на четыре группы.

«Холодные» (21%, или каждый пятый). Люди, которые либо сознательно дистанцируются от противоположного пола, либо пока не нашли вторую половину, нетактильны и не влюбчивы.

«Умеренные романтики» (49%, или каждый второй). В основном это женщины: далеки от мимолетных любовных увлечений, ценят в романтических отношениях качество, а не количество.

«Пылкие натуры» (20%, или каждый пятый): влюбчивы, тактильны, но по-настоящему в своей жизни любили не более двух раз.

«Ловеласы» (10%, или каждый десятый). Самая любвеобильная и немногочисленная группа. Влюбчивы, тактильны, открыты новым чувствам и в отличие от «пылких натур» обладают более внушительным любовным опытом.

Индекс любвеобильности для мужчин в среднем составляет 50 баллов из максимально возможных 100 (против 42 баллов у женщин). За звание самого любвеобильного поколения борются миллениалы и реформенное поколение. «Молодежь, в частности зумеры, в свою очередь, вновь завоевали статус самого осмотрительного, неспешного поколения. Впрочем, избирательность в романтических отношениях вкупе с «вялотекущей» сексуальной жизнью не делает их «сухарями»; многие представители поколения Z испытывают влюбленность, просто, видимо, не торопятся вешать на свои чувства ярлык «настоящей любви». Да и нельзя списывать со счетов эффект возраста: относительно недавнее вступление во взрослую жизнь попросту не позволило зумерам накопить внушительный романтический багаж», — рассказала эксперт ВЦИОМа Людмила Карпова.

В 2023 году 55% опрошенных россиян сказали сервису SuperJob, что «любовь может существовать вечно».