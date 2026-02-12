Москвичам пообещали потепление и мокрый снег

Жителей Москвы 12 февраля ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура удержится на уровне около −3 °C, сопровождаемая влажностью воздуха, достигающей 90%. Юго-восточный ветер, дующий с умеренной скоростью 2,9 м/с, усилится к вечеру. Атмосферное давление составит около 731 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

До конца недели погода сохранит зимний характер. Дневные температуры колеблются в пределах −6 °C до −2 °C, в ночное время велика вероятность понижения до −8 °C. Возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Атмосферное давление будет варьироваться в диапазоне от 730 до 735 мм рт. ст., создавая условия, порой неблагоприятные для людей, чувствительных к изменениям погоды.