Москвичам пообещали потепление до минус 8 градусов

Жителей Москвы в субботу, 7 февраля, ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит около минус 8 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Утром столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. Влажность воздуха достигнет 82%. Ветер будет северо-восточным со скоростью 1 м/с, к вечеру она вырастет до 3 м/с, что усилит ощущение холода — до минус 15 градусов. Атмосферное давление будет колебаться на уровне 744 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о небольшом потеплении в Москве в выходные. Однако в столице ожидается снегопад, вызванный атлантическим циклоном.

По ее словам, в начале следующей недели в Москве сохранится облачная погода без существенных осадков и морозы до минус 10–15 градусов.