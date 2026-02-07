 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали потепление до минус 8 градусов

Жителей Москвы в субботу, 7 февраля, ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит около минус 8 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Утром столбики термометров опустятся до минус 11 градусов. Влажность воздуха достигнет 82%. Ветер будет северо-восточным со скоростью 1 м/с, к вечеру она вырастет до 3 м/с, что усилит ощущение холода — до минус 15 градусов. Атмосферное давление будет колебаться на уровне 744 мм ртутного столба.

Синоптик рассказала о скачках морозов в Москве в ближайшие дни
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о небольшом потеплении в Москве в выходные. Однако в столице ожидается снегопад, вызванный атлантическим циклоном.

По ее словам, в начале следующей недели в Москве сохранится облачная погода без существенных осадков и морозы до минус 10–15 градусов.

Анастасия Карева
Погода морозы холода Москва
