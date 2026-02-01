Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов

К концу следующей недели в Москве ожидается ослабление морозов, однако температура все еще будет ниже нормы, говорят синоптики. Потепления до 0 градусов можно ждать во второй декаде февраля, однако затем холода вернутся

Фото: Андрей Любимов / РБК

Потепления в столичном регионе на следующей неделе ждать не стоит, поскольку этот период — самый холодный согласно климатическим нормам, рассказали опрошенные РБК синоптики.

«По прогнозам в первой половине второй декады февраля в столичный регион может прийти потепление до температуры воздуха около 0 градусов и слабых положительных значений. Так как февраль месяц зимний, погода будет переменчивой, и потепление сменится возвратом холодов», — сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что к концу следующей недели в столичном регионе ослабеют морозы и изменится температурный режим, но о потеплении говорить пока рано. Он пояснил, что нынешние морозы в европейской части России обусловлены «по-настоящему холодными воздушными массами», которые переносит мощный антициклон, а также повышенным давлением, из-за которого выделяется дополнительное излучение, что приводит к охлаждению почвы и вымораживанию приземного слоя воздуха.

«Отклонение от нормы в течение рабочих дней недели прогнозируется двузначное. Температура на 10–14 градусов ниже нормы. <...> В Москве в течение рабочих дней недели [среднесуточная] температура будет 17–18 градусов. <...> В Сыктывкаре, даже в Нарьян-Маре и то температура выше», — говорит синоптик.

До четверга включительно в столичном регионе температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне минус 20–25 градусов, а днем — около минус 15 градусов. По прогнозу Вильфанда, к концу недели начнется «изменение циркуляции и температуры», ночью температура будет уже минус 10–11 градусов, а днем будет колебаться в диапазоне минус 6–11 градусов, что все еще на 5–6 градусов ниже нормы.

«Прогнозируется, что вот уже в воскресенье, в понедельник вот небольшие изменения циркуляции будут, и воздушная масса уже будет перемещаться не в северной составляющей, а все-таки уже в западной, юго-западной. Температура будет повышаться, но пока таких уж оттепелей, по крайней мере до начала следующей недели, высоких температур не видно», — заявил синоптик.

Ранним утром 1 февраля в столичном регионе зафиксировали минимальные значения температуры за всю зиму — минус 21 градус, что на 9 градусов ниже нормы, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, прошедший январь стал на 2 градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям, а осадков выпало 156% от месячной нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что нынешние сутки, 1 февраля, станут самыми холодными в Москве с начала зимы, температура воздуха составит минус 17–19 градусов. В теплосетях столицы из-за морозов повысили температуру. Мэрия Москвы предупредила, что аномальные морозы в столице будут с 30 января по 3 февраля. В Москве и Подмосковье до вечера 3 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности.