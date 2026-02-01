 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов

Синоптик Вильфанд: о скором потеплении в Москве говорить пока рано
К концу следующей недели в Москве ожидается ослабление морозов, однако температура все еще будет ниже нормы, говорят синоптики. Потепления до 0 градусов можно ждать во второй декаде февраля, однако затем холода вернутся
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Потепления в столичном регионе на следующей неделе ждать не стоит, поскольку этот период — самый холодный согласно климатическим нормам, рассказали опрошенные РБК синоптики.

«По прогнозам в первой половине второй декады февраля в столичный регион может прийти потепление до температуры воздуха около 0 градусов и слабых положительных значений. Так как февраль месяц зимний, погода будет переменчивой, и потепление сменится возвратом холодов», — сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что к концу следующей недели в столичном регионе ослабеют морозы и изменится температурный режим, но о потеплении говорить пока рано. Он пояснил, что нынешние морозы в европейской части России обусловлены «по-настоящему холодными воздушными массами», которые переносит мощный антициклон, а также повышенным давлением, из-за которого выделяется дополнительное излучение, что приводит к охлаждению почвы и вымораживанию приземного слоя воздуха.

«Отклонение от нормы в течение рабочих дней недели прогнозируется двузначное. Температура на 10–14 градусов ниже нормы. <...> В Москве в течение рабочих дней недели [среднесуточная] температура будет 17–18 градусов. <...> В Сыктывкаре, даже в Нарьян-Маре и то температура выше», — говорит синоптик.

Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов
Video

До четверга включительно в столичном регионе температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне минус 20–25 градусов, а днем — около минус 15 градусов. По прогнозу Вильфанда, к концу недели начнется «изменение циркуляции и температуры», ночью температура будет уже минус 10–11 градусов, а днем будет колебаться в диапазоне минус 6–11 градусов, что все еще на 5–6 градусов ниже нормы.

«Прогнозируется, что вот уже в воскресенье, в понедельник вот небольшие изменения циркуляции будут, и воздушная масса уже будет перемещаться не в северной составляющей, а все-таки уже в западной, юго-западной. Температура будет повышаться, но пока таких уж оттепелей, по крайней мере до начала следующей недели, высоких температур не видно», — заявил синоптик.

Ранним утром 1 февраля в столичном регионе зафиксировали минимальные значения температуры за всю зиму — минус 21 градус, что на 9 градусов ниже нормы, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, прошедший январь стал на 2 градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям, а осадков выпало 156% от месячной нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что нынешние сутки, 1 февраля, станут самыми холодными в Москве с начала зимы, температура воздуха составит минус 17–19 градусов. В теплосетях столицы из-за морозов повысили температуру. Мэрия Москвы предупредила, что аномальные морозы в столице будут с 30 января по 3 февраля. В Москве и Подмосковье до вечера 3 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Погода морозы потепление в Москве Роман Вильфанд
Материалы по теме
Москвичей предупредили о самых холодных сутках за зиму
Общество
В Москве повысили температуру в теплосетях из-за морозов
Общество
Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 31 см за пять дней
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест Спорт, 17:45
МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений Общество, 17:42
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
NYT написала о переносе трехсторонней встречи в ОАЭ Политика, 17:30
На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink Политика, 17:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Таиланде нашли останки россиянина, который пропал в начале января Общество, 17:24
Медведев процитировал Булгакова, говоря о Зеленском Политика, 17:07
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Валиева осталась без медали на первом турнире после дисквалификации Спорт, 17:05
Синоптики оценили, когда ждать потепление в Москве после сильных морозов Общество, 17:02
Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами Общество, 16:50
В Таиланде пропал криптоинвестор из Петербурга Общество, 16:47